Interesse dalla Ligue 1, il Napoli rischia di perdere un big: cosa sta succedendo

Il Napoli rischia di perdere un noto big dopo una stagione da protagonista. Sull’azzurro c’è un noto club di Ligue 1.

La stagione del Napoli in realtà non è mai terminata. Lo Scudetto vinto nell’ultimo campionato, ha motivato e spronato non poco la dirigenza azzurra. Non a caso, l’obiettivo è sempre stato quello di voler rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Oltre agli acquisiti, però, il DS Manna starebbe lavorando anche alle possibili uscite. Di seguito le ultimissime su un noto big.

Raspadori lascia Napoli e l’Italia? Il Marsiglia è sulle sue tracce

In casa Napoli non si lavora solo alle possibile entrate, ma anche sulle cessioni. Dopo aver salutato i calciatori in prestito, Antonio Conte potrebbe esser costretto a salutare anche un noto big. Si tratta di Giacomo Raspadori, uomo in più nella fase chiave dell’ultima stagione. Ciò nonostante, però, si continua a parlare di una possibile cessione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Come riportato da “Il Corriere della Sera” il giocatore starebbe reclamando più spazio a sua disposizione, ma tale decisione non è affatto assicurata. Tutto ciò, infatti, potrebbe portare all’addio. Il Napoli, ad oggi, vanta diversi interpreti in attacco e il numero di quest’ultimi è destinato ad aumentare.

Ad osservare la situazione in modo molto preciso sarebbe l’Olympique Marsiglia, capitanato da Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano conosce bene Raspadori, fin dai tempi del Sassuolo e stravede per le sue qualità. Al momento, non c’è stato un contatto diretto ma nei prossimi giorni potrebbe nascere una sorta di trattativa tra i club.