Frattesi al Napoli? La svolta è finalmente arrivata: decisione presa in queste ore

Il nome di Davide Frattesi continua ad essere accostato al Napoli. Nelle ultime ore, è arrivata la decisione improvvisa.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, vista l’ampia disponibilità economica, starebbe trattando diversi calciatori in vista della prossima stagione. In modo particolare, si starebbe lavorando su un possibile colpo a centrocampo. Da giorni, è molto chiacchierato il nome di Davide Frattesi. Il futuro di quest’ultimo è stato finalmente deciso, motivo per il quale adesso la situazione è molto più chiara.

Frattesi “scaricato” dall’Inter: ora non è più incedibile

Il futuro di Davide Frattesi è stato finalmente deciso. Nell’ultima stagione, il centrocampista della Nazionale Italiana non ha trovato molto spazio a sua disposizione, motivo per il qual si è parlato a lungo di un possibile addio. La cessione, però, potrebbe divenire realtà nei prossimi giorni.

Come riportato da “SportMediaset” l’Inter avrebbe deciso di ingaggiare Ederson dell’Atalanta per rinforzare la mediana, ma prima sarà necessario cedere Chalanoglu e lo stesso Frattesi. Per quest’ultimo, la richiesta iniziale è sempre stata di almeno 45 milioni di euro, ma le necessità palesatesi potrebbe far diminuire il prezzo del cartellino.

Sulle tracce del giocatore c’è da tempo il Napoli. Il club azzurro stravede per il calciatore italiano, anche se non c’è mai stato un affondo decisivo. Oltre a ciò, però, anche l‘Atletico Madrid starebbe seguendo il giocatore.