Colpo Napoli, si chiude grazie ad un mossa decisiva: gioia Conte

Per il Napoli, di fatto, si sta chiudendo un’operazione di calciomercato con una mossa decisiva.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare che il club partenopeo ha già chiuso due arrivi ufficiali: Luca Marianucci (acquistato dall’Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero).

Ma il Napoli, visti i tanti impegni che è chiamato ad affrontare la prossima stagione, si sta muovendo in sede di calciomercato per regalare ad Antonio Conte altri calciatori importanti. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, colpo vicino grazie ad una mossa ben precisa: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la trattativa per portare Sam Beukema al Napoli sta viaggiando in maniera davvero veloce. Chi sta spingendo affinché si chiuda il prima possibile questo trasferimento è proprio il padre-agente del difensore centrale olandese.

Il Napoli, infatti, ha già da tempo l’accordo con Beukema. Mentre con il Bologna c’è ancora poca distanza da limare ed Alessandro Zanoli potrebbe essere la carta giusta per chiudere questa trattativa. Nel frattempo, l’entourage del calciatore continua a spingere.