Juanlu Sanchez, il Napoli lo ha messo in stand by: c’è un rischio

L’affare per Juanlu Sanchez sembra essere in pausa: il club azzurro potrebbe correre un rischio.

Napoli sempre attivo sul mercato. Dopo aver chiuso il colpo De Bruyne, la società partenopea sta continuando a monitorare profili interessanti ed adatti al gioco di Conte. Sam Beukema e Noa Lang si avvicinano sempre di più al club azzurro: per entrambi è ormai vicinissima l’intesa economica con i rispettivi club.

Nel frattempo arrivano novità anche sul possibile affare Juanlu Sanchez. Il Napoli resta sulle tracce del difensore del Siviglia ma la trattativa sembra essere in stand-by.

Pedullà: “Juanlu Sanchez? Il Napoli ha altre priorità”

Resta molto forte l’interesse del club per il laterale spagnolo: come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il Napoli ha difatti superato le resistenze del Siviglia, ma al momento ha messo tutto in stand by.

Sul suo proprio sito ufficiale, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Il difensore classe 2003 è uno dei talenti più promettenti della nazionale spagnola e ha attirato l’interesse del club partenopeo. Gli azzurri, però, sembrano voler aspettare prima di affondare una volta per tutte il colpo: