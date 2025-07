Clamoroso Insigne, l’attacco è durissimo: cosa sta succedendo all’ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne è vittima di un attacco incredibile subito nelle ultime ore. Di seguito le notizie riguardanti l’ex capitano del Napoli.

Non sono di certo giorni facili per Lorenzo Insigne. Quest’ultimo, è attualmente svincolato dopo essersi liberato dall’ormai suo vecchio club: il Toronto. L’esperienza in Canada si è conclusa nel peggiore dei modi, per i risultati raggiunti in campo ma sopratutto al dì fuori dello stesso. Non a caso, nelle ultime ore è arrivato un attacco durissimo nei confronti dell’ex capitano del Napoli.

Insigne, fallimento totale in MLS: l’attacco è clamoroso!

Il nome di Lorenzo Insigne è uno dei più chiacchierati del momento. Il calciatore di origine napoletane, attualmente svincolato, è costretto a fare i conti con una situazione complicatissima. Da pochi giorni, infatti, si è conclusa la sua esperienza con la maglia del Toronto che però non è stata affatto esaltante.

Non a caso, il noto quotidiano “The Athletic” ha definito Lorenzo Insigne uno dei più grandi fallimenti nella storia dell’MLS. Tra le cause principali ci sarebbe l’ingaggio elevatissimo (15.4 milioni di dollari) percepito nel corso degli anni. Ciò nonostante, il rendimento non è mai stato esaltante, sia dentro che fuori dal rettangolo verde.

Arrivato in Canada per fare la differenza, Lorenzo Insigne non ha retto le aspettative finendo così al centro delle critiche. Addirittura, si è parlato di “scarsa professionalità”, sottolineando ancora una volta il rapporto mai sbocciato tra il calciatore e la piazza. Ad oggi, però, Lorenzo Insigne è pronto per un nuovo inizio ma Toronto è un capitolo da chiudere in fretta.