Caso Osimhen, Juve avvisata: altro colpo di teatro

Sul fronte Osimhen – Juve, di fatto, bisogna segnalare un altro colpo di teatro.

Il Napoli è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato. Basta pensare che, dopo Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo è vicinissimo a chiudere altri due colpi.

I giocatori in questione sono Lang e Beukema. Per il primo sono stati raggiunti tutti gli accordi, anche con il PSV, mentre sull’olandese i due club sono al lavoro in questi minuti per chiudere l’operazione. Ma in casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano Victor Osimhen.

Juve su Osimhen, altro colpo di scena sul futuro del nigeriano: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il centravanti nigeriano ha rifiutato la ricchissima offerta dell’Al-Hilal perché non voleva andare a fare il Mondiale per Club. Proprio per questo motivo, di fatto, non si deve assolutamente escludere un ulteriore rilancio da parte del club saudita guidato da Simone Inzaghi.

Su Osimhen, ovviamente, c’è sempre la Juventus. Tuttavia, almeno per il momento, la trattativa per vedere il nigeriano nella ‘Vecchia Signora’ è molto complicata. A seguito di tutto ciò, dopo David, stanno cercando di chiudere anche per Kolo Muani.