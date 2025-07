Sorpresa Napoli, battuta la concorrenza: il rinforzo arriva dalla C

Il Napoli resta molto vigile sul mercato e fiuta le possibili opportunità per battere la concorrenza: uno dei colpi in entrata potrebbe arrivare dalla Serie C.

Le maggiori società calcistiche italiane fanno fatica a dare continuità ai giovani talenti azzurri, i quali spesso preferiscono crescere e consacrarsi fra i grandi partendo dalla Serie B o dalla Serie C. Quando tutto va secondo i piani, però, le loro prestazioni balzano agli occhi dei top club, fra i quali anche il Napoli, che pare aver accelerato per acquistare uno dei migliori giocatori della scorsa stagione.

Il Napoli ha la meglio sulle big: accelerata per l’ex SPAL Rao

Come riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il Napoli si avvicina a Emanuele Rao, ala/punta centrale classe 2006, svincolatosi dopo il fallimento della SPAL, club in cui militava sin dai primi calci al pallone. Gli azzurri sono in netto vantaggio sulla concorrenza di club stranieri e, soprattutto, dalle big italiane (tra cui figuravano anche Juventus, Milan e Inter).

Nessuna squadra ha avanzato offerte concrete e, dunque, i partenopei si sono fiondati sul 19enne, reduce da un’ottima stagione. Per lui, infatti, 5 gol e 2 assist nella passata stagione con la maglia della SPAL: numeri importanti vista la turbolenta situazione societaria, culminata con il fallimento della società di Ferrara. Rao si è messo in mostra ed è pronto per alzare il livello: che sia Napoli l’opportunità della sua carriera?