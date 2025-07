Colpo Napoli, arriva in Italia: firma e visite mediche

Il Napoli è tornato a incidere sul mercato e, dopo alcune settimane di stallo, è fatta per il prossimo acquisto azzurro, che sta per svolgere la prassi per diventare un nuovo giocatore partenopeo.

Prima Kevin de Bruyne e poi Luca Marianucci: con l’apertura ufficiale della finestra di mercato estiva, il Napoli ha potuto risolvere ogni “ritardo” burocratico e tesserare definitivamente i primi due giocatori in entrata. I movimenti dei partenopei, però, non terminano qui: è fatta per il terzo acquisto dell’estate, prossimo a svolgere la prassi per firmare ufficialmente con il club Campione d’Italia.

Lang nuovo giocatore del Napoli: arriverà la prossima settimana

Come ripreso da La Gazzetta dello Sport, Napoli e PSV Eindhoven hanno trovato un’intesa definitiva per il trasferimento di Noa Lang. I campioni in carica dell’Eredivisie olandese hanno provato a tenere testa ai partenopei ma, alla fine, hanno accettato l’offerta da 25 milioni di euro + 5 milioni di bonus.

Chi ha avuto un peso enorme nello sbloccare la tesa situazione è stato lo stesso Lang: il giocatore ha rinunciato a una parte dello stipendio con il suo (ormai ex) club per trasferirsi. Ora, resta solo da ufficializzare l’accordo: la prossima settimana il classe ’99 sbarcherà in Italia per svolgere la prassi di visite mediche e firma del contratto. Dopodiché, potrà essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.