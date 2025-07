Ritiro Napoli a Dimaro, definite le amichevoli: biglietti già in vendita

Tra poche settimane inizierà il ritiro del Napoli presso la classica sede estiva di Dimaro Folgarida: il club ha già definito gli incontri amichevoli.

Il Napoli si sta già preparando alla prossima stagione: tra poche settimane avrà inizio il ritiro estivo in Trentino Alto-Adige, in cui mister Conte preparerà fisicamente la rosa alla nuova stagione e testerà alcuni elementi della rosa. Sarà occasione per i primi calci a pallone dei nuovi acquisti, così come dei rientranti dai prestiti e di possibili astri emergenti delle categorie giovanili.

Due amichevoli in programma: biglietti già in vendita

Durante la militanza presso Dimaro, il Napoli sosterrà due match amichevoli per testare il grado di prontezza fisica. Ovviamente, altri match si terranno anche a Castel Di Sangro, durante la seconda parte di ritiro pre-campionato. In particolare, il club affronterà l’Arezzo il 22 luglio alle ore 18 e, successivamente, ci sarà uno scontro tutto meridionale contro il Catanzaro, il 26 luglio alle ore 18.

Il club ha già aperto alla vendita dei biglietti per assistere a queste gare. Per la tribuna coperta il prezzo sarà di €27,95 per la tribuna coperta, mentre per la tribuna Meledrio il prezzo sarà di €22. Si aspetta grande affluenza per le prime uscite stagionali, in cui sarà possibile assistere ai primi calci in azzurro (sebbene non in match ufficiali) dei nuovi beniamini dei tifosi, su tutti Kevin de Bruyne.