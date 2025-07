Calciomercato Napoli, la cessione è ufficiale: l’annuncio

Non solo movimenti in entrata per il Napoli: gli azzurri continuano nel contempo a piazzare gli esuberi. Uno di essi è stato ufficialmente annunciato dal suo nuovo club.

Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai. Sono tante le situazioni in entrata ma la società sta lavorando contemporaneamente anche alle uscite. Tuttavia, in attesa di ulteriori arrivi dopo Marianucci e De Bruyne, gli azzurri hanno appena ceduto ufficialmente un giocatore della propria rosa, come annunciato dal suo ormai nuovo club.

Rafa Marin ufficiale al Villarreal: il comunicato del club

Come trapelato dai canali ufficiali del club, il Villarreal ha acquistato ufficialmente Rafa Marin dal Napoli. Dopo le esperienze nelle giovanili del Real Madrid e del Deportivo Alavés, il centrale iberico torna in patria, reduce da una stagione decisamente negativa con la maglia azzurra, dove ha trovato minuti col contagocce senza convincere mister Antonio Conte.

Ecco il comunicato del Submarino amarillo: