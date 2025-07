Mercato Napoli, altro che Lucca e Nunez: “C’è un altro nome più abbordabile per l’attacco”

L’ipotesi di calciomercato lascia sorpresi i tifosi del Napoli, che si attendono novità in merito al colpo in attacco.

Ancora dubbi sul futuro attaccante del Napoli. Nonostante siano ancora in corso i contatti con gli entourage di Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta con i rispettivi club. In attesa dell’ufficialità di Noa Lang, la dirigenza azzurra resta attivissima per cercare di regalare un bomber ad Antonio Conte.

Nel frattempo arriva un’ipotesi davvero clamorosa per il reparto offensivo del Napoli. Il club azzurro potrebbe davvero tentare un’offerta per uno degli attaccanti migliori dei top campionati in Europa: i tifosi sono già in visibilio.

Kean nel mirino del Napoli: “È più che abbordabile”

Il futuro bomber azzurro potrebbe essere proprio l’asso della Fiorentina: secondo l’analisi del giornalista Paolo Paganini, il Napoli potrebbe concretamente virare su Moise Kean, sfruttando la clausola valida fino a metà luglio.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Il giornalista ha svelato il suo punto di vista su un affare che, secondo quanto sostenuto, potrebbe avere meno difficoltà nel suo sviluppo. L’attaccante della Fiorentina ha stupito tutti in questa stagione, dimostrando immense qualità realizzative.

Di seguito, quanto dichiarato da Paganini a tal riguardo

“Kean ha una clausola che vale fino al 15 luglio. Considerando l’età e quello che ha dimostrato quest’anno ci può stare, per di più ha già esperienza internazionale. Il Napoli non ha ancora trovato un accordo per Lucca, con l’Udinese che lo valuta 40 milioni. Il Liverpool non cederà Nunez per meno di 70 milioni, quindi Kean è quasi più semplice. La sua è una clausola abbordabile“

Clausola da 52 milioni e maxi offerte: la situazione

Dubbi sulla prossima squadra di Kean: per le prossime due settimane sarà attiva una clausola per prelevarlo, ma il giocatore non sembra intenzionato ad accettare offerte extra Europa.

Il futuro di Moise Kean è sempre più in bilico. Fino al 15 luglio, infatti, sarà attiva una clausola da ben 52 milioni che permetterà a molte squadre di ingaggiare il bomber della Fiorentina. Ovviamente sarà necessario anche il consenso del calciatore, che al momento sembra non particolarmente allettato dalla Saudi Pro League.

Nonostante le cifre faraoniche offerte dal club arabo Al-Qadsiah, che proponeva all’attaccante uno stipendio di ben 15 milioni all’anno, Kean prenderà sicuramente altro tempo per riflettere sulle altre offerte che arriveranno alla corte viola. Considerando la volontà del giocatore, il Napoli potrebbe davvero tentare il colpo, puntando sul carattere di Conte e sull’obiettivo di confermare il proprio dominio nel campionato italiano. Senza mai mettere in secondo piano Lucca e Nunez, che restano tra i principali obiettivi dei campioni d’Italia in carica.