Lang al Napoli, arriva l’ultim’ora da Di Marzio: è successo in questi minuti

In casa Napoli c’è da segnalare una novità importante nella trattativa che porterà all’acquisto di Noa Lang dal PSV

Dopo gli arrivi del giovane Luca Marianucci e del top-player Kevin De Bruyne, il Napoli vuole chiudere in fretta anche il terzo colpo di questo primo assaggio di calciomercato. Il d.s. Giovanni Manna, infatti, è al lavoro in questi minuti per rinforzare la squadra di mister Antonio Conte con un nuovo calciatore.

Da giorni, il nome caldo che orbita attorno ai campioni d’Italia è quello di Noa Lang. In merito alla trattativa per l’esterno olandese, c’è da registrare un importantissimo aggiornamento dell’ultim’ora. La notizia farà felici i tifosi partenopei.

Napoli, in dirittura d’arrivo l’acquisto di Noa Lang: è quasi tutto fatto

Il Napoli e Noa Lang non sono mai stati così vicini. In questi istanti, il d.s. partenopeo Manna sta definendo gli ultimi dettagli della trattativa. A riferirlo è giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito internet.

È quasi tutto definito tra le parti in causa, si legge, con l’esterno del PSV che ha accelerato le operazioni rinunciando a una parte del suo ingaggio per facilitare la buona riuscita della trattativa. Il Napoli, inoltre, ha finalmente trovato l’intesa sulla cifra con il club detentore del cartellino, sulla base di 25 milioni +5 di bonus raggiungibili per gli olandesi. In questi minuti si stanno sistemando gli ultimi dettagli, l’ufficialità è attesa nelle prossime ore.