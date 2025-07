Calciomercato Napoli, offerta rifiutata: bisogna rilanciare

Per il Napoli, di fatto, bisogna segnalare un’offerta rifiutata.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, Napoli vuole mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte: allestire una squadra che sia in grado di affrontare la bellezza di quattro competizioni. La squadra azzurra, infatti, è attesa dalle gare di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Tuttavia, proprio in queste ultime, per una di queste bisogna segnalare delle brutte notizie per Giovanni Manna.

Napoli, Manna deve rilanciare per acquistare un obiettivo di mercato: le ultime

Come riportato dalla redazione de ‘Il Mattino’, infatti, il Siviglia ha rifiutato l’offerta del Napoli di 15 milioni di euro più altri 2 di bonus. Il club andaluso ha sì bisogno di vendere per questioni di bilancio, ma non ha la minima intenzione di svendere il suo terzino destro.

Il Siviglia, di fatto, continua a chiedere 20 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Juanlu Sanchez. Il Napoli, dunque, è chiamato ad un piccolo rilancio per acquistare il calciatore designato per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo.