Ultim’ora Napoli, scatto Juve: i bianconeri lo hanno appena strappato agli azzurri

L’attaccante è pronto a firmare per la Vecchia Signora: l’affare, ormai ai dettagli, riguarda anche il Napoli.

Dopo aver alzato il quarto Scudetto della propria storia, il Napoli ha acceso i motori per costruire una rosa da sogno. Il presidente De Laurentiis, spinto dall’entusiasmo e da una piazza affamata di gloria, ha già regalato due acquisti: Kevin De Bruyne, autentico colpo da fuoriclasse, e il giovane Luca Marianucci.

Due tasselli che certificano la voglia di Antonio Conte e del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna di lasciare il segno. L’idea è chiara: una squadra competitiva in Italia e competitiva in Europa.

Jonathan David, blitz della Juventus nella notte

In queste ora arriva una notizia dal mercato, con la Juve che sembra aver superato ormai definitivamente il Napoli per un obiettivo dell’attacco: Jonathan David non vestirà l’azzurro.

L’attaccante canadese, seguito con insistenza anche dal club partenopeo, ha infatti scelto i bianconeri. Come riportato da Fabrizio Romano, nella notte le parti hanno chiuso l’intesa verbale: accordo su tutto, contratto lungo e visite mediche fissate.

Torino, dunque, si prepara ad accogliere il primo vero rinforzo dell’era Comolli, strappandolo proprio a una diretta rivale. La trattativa tra il club bianconero e l’entourage del giocatore si è accelerata nelle ultime ore, con contatti serrati dopo la partita contro il Real Madrid, nel Mondiale per Club, che hanno portato alla svolta. Il Napoli, però, non si fermerà: Conte e Manna lavorano senza sosta, e nuove sorprese potrebbero arrivare presto.