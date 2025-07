Ultim’ora Beukema, contatti in corso in questi minuti: la mossa del Napoli

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato sul futuro di Beukema.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli vuole allestire una squadra che si faccia trovare pronta per una prossima stagione ricca di partite. Basta pensare che gli uomini di Antonio Conte sono attesi da ben quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vogliono regalare altri calciatori al tecnico salentino. Proprio sul fronte calciomercato, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità.

Calciomercato Napoli, si prova a chiudere per Beukema in questi minuti: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Italia’, proprio in questi minuti, il Napoli sta cercando di chiudere anche per Sam Beukema. Il club partenopeo, di fatto, sta avendo dei contatti serratissimi per cercare quella pochissima distanza che c’è tra domanda ed offerta.

Il Napoli vuole chiudere per Beukema, visto che vuole dare ad Antonio Conte un difensore centrale di grande affidabilità. Il calciatore dovrebbe arrivare per circa 30 milioni di euro.