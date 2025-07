Sorpresa Napoli, trattativa sbloccata per l’obiettivo del club: il nuovo colpo è ad un passo

Il Napoli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo. L’accordo sulla trattativa è ormai ad un passo dalla definizione.

Napoli molto attivo in fase di mercato in entrata. Il club azzurro, dopo aver ingaggiato De Bruyne e Marianucci, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, da giorni si continua a lavorare sul futuro con la consapevolezza di poter creare una rosa competitiva. In modo particolare, sarebbe davvero ad un passo un colpo richiesto proprio da Antonio Conte. Di seguito le ultimissime sul nuovo acquisto.

Beukema si avvicina al Napoli: vicino l’accordo con il Bologna

L’asse Napoli-Bologna si fa sempre più caldo. Il club azzurro è in contatto con la società emiliana, visti i diversi profili presenti sul taccuino del DS Manna. Due, in modo particolare, portano i nomi di Sam Beukema e Dan Ndoye. Se per il secondo la trattativa non è ancora decollata, il discorso è diverso per il primo che è ormai pronto ad unirsi al club azzurro.

Come riportato da Orazio Accomando, noto esperto di mercato, la distanza tra i due club è davvero minima. Si tratta di un solo milione di euro con la situazione che però verrà risolta in breve tempo. Infatti, la sensazione è che si possa chiudere ad una cifra complessiva che si aggiri tra i 32 e i 33 milioni di euro, bonus inclusi.

Si tratta, quindi, di uno sforzo economico molto importante da parte del Napoli. Inoltre, va ricordato che Beukema era un obiettivo preciso di Antonio Conte, con quest’ultimo volenteroso di rinforzare il reparto difensivo. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti per la chiusura della trattativa.