Juve su Osimhen, Chiellini non le manda a dire: l’annuncio

La Juventus sta giocando in questi minuti contro il Real Madrid, ma prima ci sono delle dichiarazioni di Chiellini su Osimhen.

Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club per colpa del Fluminense, l’Italia ha solo una squadra in questa nuova competizione: la Juventus. Quest’ultima, infatti, sta giocando in questi minuti il suo ottavo di finale contro il Real Madrid di Xabi Alonso.

La ‘Vecchia Signora’ è sicuramente sfavorita per staccare il pass per il prossimo turno. Tuttavia, oltre all’esito del match contro i ‘Blancos’, in casa della Juventus bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Giorgio Chiellini su Victor Osimhen.

Calciomercato Juve, Chiellini ha parlato dell’interessamento per Osimhen

Il dirigente bianconero, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’,ha infatti parlato così del possibile arrivo del centravanti nigeriano:

“Cosa posso dire sulle voci su Osimhen? Dovete riempire le pagine e vendere le notizie. Noi lasciamo parlare voi, mentre il nostro unico pensiero è quello di lavorare”.

Giorgio Chiellini, dunque, ha rigettato al mittente le voci su un possibile interessamento della Juve per Victor Osimhen. Tuttavia, secondo diverse indiscrezioni, la ‘Vecchia Signora punta fortemente al bomber del terzo scudetto della storia del Napoli.