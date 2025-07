Mercato Napoli, doppio annuncio UFFICIALE dalla Lega: avete visto? – FOTO

Arriva l’ufficialità dal sito della Serie A che riguarda la SSC Napoli: doppio annuncio da parte della dirigenza partenopea.

Il Napoli non ha intenzione di cullarsi sugli allori dopo il trionfo del quarto scudetto. La dirigenza, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis e con il confermato asse formato da Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna, sta dando vita a una campagna acquisti ambiziosa, concreta e ben pianificata.

La parola d’ordine è alzare l’asticella. L’obiettivo non è soltanto confermarsi in Serie A, ma anche iniziare un percorso credibile e competitivo in Europa.

Napoli, il mercato parte da due volti: arriva l’ufficialità

Kevin De Bruyne e Luca Marianucci sono due nuovi calciatori del Napoli a tutti gli effetti. Come riportato sul sito ufficiale della Lega Serie A, i contratti di entrambi i calciatori sono stati depositati.

Si tratta ovviamente di due calciatori già ufficializzati dalla SSC Napoli nelle scorse settimane, ma ora è arrivata anche la solita conferma da parte della Lega di Serie A, una volta aperto ufficialmente il mercato. Il nome che salta subito all’occhio è ovviamente quello di Kevin De Bruyne, ormai ex icona del Manchester City, abituato ai grandi palcoscenici e pronto a mettere la sua classe al servizio del Napoli. È un investimento non solo tecnico ma anche simbolico: un chiaro messaggio alle rivali.

Accanto al belga, però, spicca anche il nome del giovane italiano Luca Marianucci, difensore centrale classe 2004, arrivato dall’Empoli. Un colpo sottotraccia, ma tutt’altro che secondario. Con tre competizioni da affrontare e un calendario fitto, sarà fondamentale avere ricambi all’altezza.

Conte ha chiesto giocatori pronti a crescere, affidabili nei momenti di rotazione, e il ragazzo sembra rispecchiare queste caratteristiche. Marianucci potrebbe diventare una risorsa importante, soprattutto nei match dove Rrahmani e Buongiorno dovranno tirare il fiato.

De Bruyne e Marianucci: ora è nero su bianco

Il Napoli è intenzionato a fare sempre più sul serio in sede di calciomercato.

Questi due primi acquisti rappresentano un mix ideale: il campione già pronto e il giovane da far esplodere. Un equilibrio che racconta molto della strategia del Napoli: presente e futuro devono camminare sempre insieme.

Ora i tifosi possono sognare, perché le parole si sono trasformate in firme. Il Napoli non sta solo partecipando al mercato, lo sta guidando. E le prime mosse sono state fatte con decisione e rapidità.