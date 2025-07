“Lang? Non sarà come Kvaratskhelia all’arrivo. Vi svelo cosa gli manca”, poi l’annuncio sull’ennesimo colpo del Napoli

Nelle ultime ore ha fatto discutere un ex Napoli per via di un paragone tra Noa Lang, prossimo acquisto del Napoli, e l’ex Kvaratskhelia

Sono giorni chiave in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato. Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, è stato ormai definito il trasferimento di Noa Lang dal PSV agli azzurri. L’affare tra le due società è quasi fatto: il Napoli pagherà la somma richiesta dagli olandesi per portare all’ombra del Vesuvio l’esterno.

Nelle ultime ore, è stato raggiunto anche l’accordo con il giocatore, che preme per giocare con i Campioni d’Italia il prossimo anno. L’arrivo dell’olandese ha dato il là ai primi paragoni con i calciatori presenti in rosa, e non solo: ha fatto discutere, infatti, un commento di un ex calciatore del Napoli che ha voluto comparare Lang e l’ex Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, senti Krol: “Bel matrimonio Napoli-Noa Lang, ma non ci dobbiamo aspettare Kvaratskhelia”

Noa Lang nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Un ex azzurro, Ruud Krol, ha voluto commentare il colpo messo a segno dai partenopei ai microfoni di calciomercato.it. Oltre alle parole al miele per l’ormai ex PSV, ha fatto rumore un paragone con Khvicha Kvaratskhelia.

Krol ha prima di tutto sottolineato che il matrimonio tar il Napoli e Noa Lang farà bene ad entrambe le parti, poiché l’olandese è un gran bel giocatore. Mister Antonio Conte deciderà se farlo giocare a sinistra o dietro la punta: Lang sa interpretare tutti e due i ruoli grazie ad un buon passo e un buon tiro. I tifosi azzurri, però, non devono aspettarsi un Kvaratskhelia 2.0, perché il ragazzo ha ancora bisogno di crescere. Infine, c’è stato spazio anche per un commento rivolto ad un altro olandese, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

Krol su Beukema: “Con Conte può migliorare ulteriormente, è cresciuto”

Sam Beukema è sempre più vicino al Napoli. Il calciatore è stato individuato dal d.s. Giovanni Manna come il profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato azzurro. Ruud Krol ha voluto commentare anche questo possibile acquisto del club di Aurelio De Laurentiis, trattandosi di un connazionale.

Beukema approderebbe tra le fila dei Campioni d’Italia per fare il titolare. Il classe ’98 è cresciuto tanto in Italia, e a Bologna ha dimostrato di essere pronto per fare un passo in avanti nella propria carriera. Sotto la guida di mister Conte, secondo Krol il difensore potrebbe solo che migliorare ulteriormente.