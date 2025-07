Kean-Napoli, assist inaspettato per gli azzurri: cosa sta succedendo

Moise Kean è uno dei nomi accostati alla SSC Napoli per questa sessione di calciomercato: una mossa del bomber potrebbe cambiare tutto!

Tanti sono i nomi accostati al Napoli in questa prima fase di calciomercato estiva, che ha avuto il suo via ufficiale da poche ore. Il club azzurro ha tutta l’intenzione di rafforzare il proprio organico, che va puntellato per fare in modo che la rosa a disposizione di Antonio Conte sia attrezzata per tutte e quattro le competizioni (oltre la Serie A e la Coppa Italia, ci sono anche Champions League e Supercoppa Italiana).

Una delle suggestioni spuntate in queste ultime ore c’è quella che porterebbe in maglia azzurra Moise Kean: l’attaccante della Fiorentina ha una clausola da 52 milioni di euro, valida a partire da martedì 1° luglio. Su di lui c’è l’interesse anche di un club arabo, ma malgrado la faraonica offerta, il calciatore sarebbe poco convinto di approdare in Saudi Pro League. A scriverlo è il giornalista Nicolò Schira per il quotidiano Tuttosport, spiegando come ci siano stati dei sondaggi da parte del club campione d’Italia in carica, che vuole regalarsi un attaccante da affiancare all’intoccabile Romelu Lukaku per questa sessione estiva di calciomercato.

Mercato Napoli calcio, Kean non convinto dall’offerta araba: via libera per gli azzurri?

Su Moise Kean c’è anche il Napoli e la non convinzione da parte dell’attaccante di accettare la ricca proposta dalla Saudi Pro League potrebbe portare a degli scenari inediti.

Di seguito, quanto scritto sulle colonne di Tuttosport a tal proposito:

“Tra i due litiganti (a volte) il terzo gode. Spunta il nome di Moise Kean nella corsa del Napoli a un nuovo attaccante. In mezzo alle candidature ormai storiche di Nunez e Lucca, ecco farsi largo il goleador della Fiorentina, che da ieri può liberarsi dietro il pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro (valida fino al 15 luglio). Il classe 2000, infatti, non sembra troppo convinto di trasferirsi in Arabia, nonostante la super offerte dell’Al-Qadsia che gli ha proposto un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. Ecco perché Commisso alla fine spera di trattenerlo in viola, a meno che il Napoli non passi dai sondaggi di inizio settimana a un assalto vero e proprio”.

Calciomercato SSC Napoli: resistono le idee Nunez e Lucca

In attesa di capire se la traccia Napoli – Kean porterà a sviluppi concreti, in casa azzurra continuano a resistere le altre piste per l’attacco, in primis quella che porta a Darwin Nunez.

Il club partenopeo non ha mollato l’idea di poter mettere le mani sul nazionale uruguaiano. Sullo sfondo, sempre valida l’alternativa Lorenzo Lucca, per cui potrebbe essere più facile raggiungere accordi con l’Udinese.