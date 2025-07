Calciomercato Napoli, lo scambio dà luce verde: la sorpresa

Uno scambio potrebbe sbloccare una trattativa di calciomercato del Napoli.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare solo agli arrivi già ufficializzati di Luca Marianucci (acquisto dall’Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero).

Ma il Napoli, vista la richiesta di Antonio Conte di avere due giocatori per ogni ruolo, ha tutta l’intenzione di portare in azzurro altri nuovi calciatori. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento che porta con sé una svolta davvero importante.

Calciomercato Napoli, arriva la svolta: lo scambio ribalta tutto

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero Veneto’, infatti, l’Udinese sarebbe interessata ad Alessandro Zanoli. Quest’ultimo, dopo il mancato riscatto da parte del Genoa, è infatti tornato al Napoli.

L’Udinese, dunque, valuta il cartellino di Alessandro Zanoli circa 4 milioni di euro. Il prezzo dell’esterno, dunque, potrebbe essere scalato dalla richiesta per la cessione di Lorenzo Lucca. Il Napoli, dunque, per il centravanti italiano potrebbe offrire 31 milioni di euro più bonus e più l’ex calciatore del Genoa. Nelle prossime ore, dunque, vedremo se ci saranno o meno delle novità.