È caccia all’esterno, Napoli pronto a pescare in Ligue 1: colpo da 60 milioni!

Il Napoli è alla ricerca di un’ala da far entrare nelle rotazioni di mister Antonio Conte: nuovo nome a sorpresa dalla Francia

Il Napoli continua ad essere la protagonista assoluta del calciomercato in Italia. Gli azzurri stanno trattando con diversi calciatori sia lato entrate che uscite, poiché la squadra di Antonio Conte ha bisogno di essere rinforzata e di liberarsi da una serie di esuberi. Ad oggi, sono stati ufficializzati gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, assieme alle cessioni di Caprile, Natan e Gaetano.

Nelle ultime ore, un profilo molto interessante è stato accostato ai Campioni d’Italia. Il d.s. Giovanni Manna, nonostante stia definendo l’arrivo di Noa Lang dal PSV, sembra comunque intenzionato ad acquistare un altro esterno d’attacco. Il calciatore in questione arriverebbe dalla Francia, ma il prezzo del cartellino spaventa: ecco di chi si tratta.

Dall’Inghilterra, il Napoli è su Malick Fofana del Lione: le ultimissime

Dopo la clamorosa retrocessione dalla Ligue 1 alla Ligue 2 per via di alcuni problemi finanziari, l’Olympique Lione adesso è costretto a cedere molti dei propri giocatori, compresa la stellina Malick Fofana. Ci sono tantissimi top club d’Europa pronti a scommettere sul talento del classe 2005, e tra questi è spuntato anche il Napoli.

Secondo quanto riportato da The Indipendent, infatti, gli azzurri si sarebbero uniti alla corsa per l’esterno. Sul giovane belga ci sono, inoltre, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Fulham e Nottingham Forest in Inghilterra, e anche Bayern Monaco e Red Bull Lipsia in Germania. La richiesta dei francesi, però, è di circa 60 milioni di euro. Una cifra monstre, che non faciliterà l’operazione per nessuna delle pretendenti.

Chi è Malick Fofana: dribbling, corsa ed imprevedibilità al servizio della squadra

La continua ricerca dell’uno contro, un gran dribbling ed una velocità incontenibile: ecco perché Malick Fofana è uno dei talenti più importanti del panorama calcistico europeo. Il classe 2005 del Lione ha scalato in fretta le gerarchie dei giovani più interessanti del momento, ed ora sogna il passaggio in una big europea, complice la situazione finanziaria delicatissima del Lione.

In stagione, l’esterno ha collezionato 41 presenze tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia, segnando 11 gol e fornendo 6 assist per i compagni. Considerando la giovanissima età, sono numeri incredibili, che certificano il valore del ragazzo. Il Napoli si è inserito tra le possibili contendenti di Fofana, ma la cifra richiesta da 60 milioni dei francesi sembra al momento proibitiva per chiunque.