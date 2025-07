Supercoppa Italiana, tutte le novità: cosa cambia per il Napoli

Rivelate le date della prossima competizione che si svolgerà in Arabia: ecco cosa comporta agli azzurri

Il Napoli non solo deve fare i conti con il lato economico dell’attuale calciomercato, ma deve iniziare a pensare anche allo sforzo fisico che dovrà proferire nella prossima stagione. Per questo la società è in continuo movimento per completare la rosa visti i tanti impegni in calendario.

Gli azzurri infatti saranno protagonisti in ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio quest’ultima ha rivelato, tramite Ezio Simoncelli, presidente della Lega Serie A, quali saranno le date in cui si svolgerà il torneo.

Il Napoli in Supercoppa italiana: ecco quando e contro chi giocherà

Il format è lo stesso degli ultimi due anni, con quattro squadre che voleranno in Arabia (ancora da stabilire se Riyadh o Gedda) per contendersi il trofeo finale. Gli azzurri in quanto campioni d’Italia, giocheranno in semifinale contro la finalista della Coppa Italia, ovvero il Milan (non vincitrice) mentre le date saranno il 18 o il 19 dicembre a seconda dello svolgimento dell’annata.

L’altra sfida vedrà impegnati l’Inter, classificatosi secondo e il Bologna, vincitrice della Coppa Italia. La finale sarà in programma il 22 dicembre. Il Napoli arriverà in Arabia rimandando quasi certamente le sfide della 15esima e 16esima giornata di campionato contro Udinese e Parma.

Un impegno in più che sta spingendo gli azzurri a rinforzarsi in fase di calciomercato, proprio per arrivare preparati. Non si potrà sbagliare quest’occasione, dove c’è in palio un trofeo prezioso che il Napoli ha saputo già vincere due volte nell’era De Laurentiis.