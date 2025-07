Starace da brividi: “Futuro? Vi svelo cosa mi ha detto De Laurentiis. Maradona resterà il più grande”, poi l’aneddoto sorprendente su McTominay

Tommaso Starace, bandiera storica del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ripercorrendo nuovamente la sua storia in azzurro.

Il rapporto tra Napoli e Tommaso Starace durerà per sempre. Il magazziniere azzurro nel corso degli anni ha svolto compiti cruciali, contribuendo ai successi del club. Nonostante la carta d’identità reciti ben 70 anni, il membro dello staff azzurro continua a sorprendere tutti. Di seguito le sue parole a “La Gazzetta dello Sport”.

Starace: “Mertens? Per me è un membro della famiglia, come un figlio”

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” analizzando la sua storia in azzurro fin dall’inizio. Di seguito le parentesi e gli aneddoti da brividi ricordati dal magazziniere.

“Tutto iniziò a 22 anni, nel 1977 con il dono della passione. Inizialmente ero accanto allo chef Maresca, ma poi mi chiamò Salvatore Carmando offrendomi un posto a Soccavo, nel vecchio Centro Sportivo. Da quel momento, mai più un giorno di ferie. Nel corso degli anni ho visto il calcio cambiare, soprattutto con Maradona dove abbiamo iniziato a fare trasferte e tournée, una ad esempio in Giappone. Per me Maradona resterà per sempre il più grande di tutti e di sempre, con un’umanità straordinaria”. Su Mertens: “Per me è un membro della famiglia, come un figlio. Il tempo ha consolidato questo rapporto”.

Inevitabilmente, Tommaso Starace poi ha parlato anche dei quattro Scudetti vinti dal Napoli. Di seguito le sue ricostruzioni in merito ai successi.

“Non esistono differenze, le vittorie ti restano tutte dentro. Ad esempio, per me la sfilata sul lungomare andata in scena un mese fa è stato un qualcosa di indimenticabile per me, per la squadra, per Conte ed anche per De Laurentiis. In realtà direi che questa sensazione è stata percepita dal mondo intero”.

Starace e il cult del caffè: l’aneddoto su McTominay è chiaro

Tommaso Starace, oltre ad essere lo storico magazziniere del Napoli, riveste anche un altro ruolo cruciale assieme alla sua moka. Infatti, è presente un vero e proprio cult del caffè. Di seguito l’aneddoto su alcuni giocatori.

“Tutti l’hanno preso. Sarri ne prendeva quattro o cinque, mentre invece Spalletti ci andava cauto. Discorso diverso per McTominay inizialmente era scettico, ma ora viaggia ad una media di due al mattino, con me”.

Infine, oltre al suo magico caffè, Starace ha parlato anche del suo futuro vista l’età. Di seguito la decisione della società e non solo.