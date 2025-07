Osimhen alla Juventus? Il ritorno in Serie A diventa possibile: cosa accadrà a breve

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere accostato alla Juventus. Intanto, il Napoli attende gli sviluppi in vista del futuro.

La telenovela legata a Victor Osimhen non è ancora terminata. Un anno dopo la situazione resta uguale: il nigeriano è sul mercato. Il prestito al Galatasaray ha risolto, ma solo in parte i problemi della società azzurra. Quest’ultima, è a caccia di una cessione a titolo definitivo che però fatica ad arrivare visti i costi molto elevati. Intanto, nelle ultime ore, ci sarebbero stati sviluppi importanti per il nigeriano.

La Juventus ha scelto Osimhen: è lui l’obiettivo per l’attacco

Il ritorno di Victor Osimhen in Italia non è affatto da escludere. Il calciatore, una volta terminato il prestito al Galatasaray si interroga sulla soluzione migliore in vista del futuro. Quest’ultimo, potrebbe essere targato da due colori: il bianco e il nero. Infatti, da tempo, si parla del possibile approdo del nigeriano nel mondo Juventus.

Negli ultimi giorni, la pista si era raffreddata ma ci sono stati sviluppi importanti nelle scorse ore. Come riportato da “TuttoSport” ci sono stati dei contatti cruciali con il calciatore e il suo agente per parlare del futuro. Nelle prossime settimane tutto dovrà essere deciso, ancor più a causa della volontà del giocare di non prendere parte al ritiro del Napoli a Dimaro.

Prima di procedere in tale direzione, però, servirà trovare un accordo tra i club. Napoli e Juventus non vantano ottimi rapporti, motivo per il quale servirà un grosso sforzo economico da parte dei bianconeri. Va ricordato che la clausola da 75 milioni di euro non è valida per l’Italia. Quindi, la Juventus è chiamata ad una decisione cruciale: investire una grossa somma di denaro per l’ormai ex Napoli o cambiare rotta puntando su Jonathan David.