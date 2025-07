Napoli, cosa succede con Frattesi? Moretto svela un dettaglio che può cambiare tutto

Il centrocampista dell’Inter è da tempo accostato agli azzurri e il noto esperto di calciomercato ha svelato un dettaglio che potrà cambiare tutto

Davide Frattesi è uno dei nomi avvicinati al Napoli, attraverso rumors che durano ormai da settimane. Il giocatore sembrava essere arrivato al capolinea della sua avventura all’Inter dopo la finale di Champions League. In quell’occasione, Simone Inzaghi scelse di non schierarlo per neanche un minuto in campo, nonostante il centrocampista fosse stato decisivo sia ai quarti, che in semifinale, con un gol in extremis.

Gran merito della qualificazione alla finale di Monaco è da attribuire proprio a Frattesi, che non era riuscito a costruire però un bel rapporto con Inzaghi. L’addio del tecnico ha però aperto nuovi scenari imprevisti, come quelli legati a una permanenza nerazzurra. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato che il clima tra Frattesi e l’Inter non era così idilliaco, ma ogni trattativa si è per ora interrotta.

Frattesi e la verità sul Napoli: l’annuncio di mercato

Dopo un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid risalente a un mese fa abbondante, nulla si è più mosso in casa Inter. Dal fronte Frattesi è emerso silenzio, con il calciatore che ha saltato il Mondiale per Club per un problema fisico.

Proprio nella giornata di oggi, l’esperto di mercato, Matteo Moretto, ha dato aggiornamenti sul giocatore, in una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il noto giornalista è stato chiaro, ribadendo come l’Atletico al momento si sia defilato.

“Non mi risulta nessuna trattativa per Frattesi. L’unica squadra che si è interessata da tempo e che potrebbe tentare un assalto più convinto, se volesse, è il Napoli“.

Parole chiarissime: la dirigenza azzurra non ha voluto affondare il colpo, perché già concentrata su altri obiettivi. Al momento, però, resta il club eventualmente in pole nel caso in cui si decidesse a trattare seriamente con l’Inter. Un’ipotesi, nulla più per ora, con gli occhi da tenere bene aperti in vista di ulteriori sviluppi nei prossimi due mesi di calciomercato.