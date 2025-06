Frattesi, colpo di scena dall’Inter: il Napoli può approfittarne di nuovo

Arrivano novità sul centrocampista del club nerazzurro, con possibili colpi di scena che riaccenderebbero l’interesse dei partenopei sul mercato

Davide Frattesi ritorna ad essere un nome chiave nel mercato italiano? L’ipotesi la lancia il Corriere dello Sport questa mattina, con il centrocampista nerazzurro che potrebbe diventare nuovamente un profilo in uscita. Per analizzare la sua situazione, però, va fatto un passo indietro di quasi un mese. E la mente, ovviamente, fa un balzo fino alla finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Frattesi non disputa neanche un singolo minuto. Dopo aver eliminato il Bayern Monaco agli ottavi e il Barcellona ai quarti con due gol in extremis, Simone Inzaghi decide di non schierarlo mai in campo. Una disfatta storica contro i parigini e una rottura che appare irreparabile tra calciatore e club. Ma l’uscita di scena del mister, a discapito di Chivu, cambia nuovamente le carte in gioco.

Frattesi in bilico, il Napoli ci riprova? Le cifre dell’operazione

Quando tutto sembrava compromesso, Frattesi ha ritrovato l’appiglio per restare all’Inter. Con un nuovo allenatore che apprezza i centrocampisti di inserimento, la sua avventura in nerazzurro sarebbe potuta continuare. Ma qualcosa è andato storto di nuovo. Dopo le partite con la nazionale, il giocatore si è fermato per infortunio e non ha mai partecipato neanche a un allenamento durante il Mondiale per Club.

Chivu non ha avuto ancora la possibilità di allenarlo e Davide sarebbe già uscito dai primi meccanismi del nuovo corso. Inoltre, aspetto molto più importante, l’Inter dovrà procedere con una cessione. Bisognerà trovare un nome sacrificabile, specialmente a centrocampo dopo l’arrivo di Sucic.

Si pensa ad Asllani, che però dovrà trovare acquirenti appetibili. C’è Calhanoglu, che ha ricevuto apprezzamenti dal Galatasaray, ma senza un’offerta ufficiale. E poi si arriva proprio a Frattesi, che già a gennaio era stato accostato a club italiani, come la Roma. Anche il Napoli si è mostrato interessato al giocatore e, prima dell’addio di Inzaghi, sembrava la squadra più intenzionata a fare sul serio.

Antonio Conte valorizza moltissimo i centrocampisti, specie quelli offensivi (vedi McTominay ndr), ma la cifra chiesta dall’Inter è alta. I 40 milioni che i nerazzurri vorrebbero portare a casa per la cessione di Frattesi sono ritenuti eccessivi. Ecco quindi che si aprirebbero due scenari: quello della permanenza e quello dell’addio verso una destinazione straniera come Atletico Madrid o Liverpool. L’estate ci darà le risposte.