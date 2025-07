Lang al Napoli, l’affare è in dirittura d’arrivo: un aspetto è stato decisivo per la trattativa

Noa Lang vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. Il club azzurro è pronto ad accogliere il giocatore olandese.

Sono giorni molti caldi in casa Napoli. Il club azzurro, ormai alle prese con diverse trattative, starebbe pensando di rinforzare La rosa in più reparti. Alcuni hanno già “subito” vari cambiamenti, ma nelle prossime ore sono previste numerose modifiche. In modo particolare, il reparto offensivo accoglierà Noa Lang. Quest’ultimo, arriverà direttamente dal PSV.

Lang-Napoli, tutto pronto per l’affare: le ultimissime

Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang. Quest’ultimo, lascerà il PSV per trasferirsi alla Corte del Vesuvio, dove ad accoglierlo ci sarà Antonio Conte. Il calciatore, da tempo nel mirino della società, potrà finalmente vestire l’azzurro.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’affare tra le due società è agli ultimi dettagli. La trattativa è stata già definita, con il Napoli che pagherà 25 milioni di euro più bonus per portare in Italia l’esterno olandese. Al tempo stesso, anche l’accordo con il giocatore è stato raggiunto. Noa Lang firmerà un contratto quinquennale a 2.5 milioni di euro più bonus.

Ad essere decisivi nella trattativa sono stati alcuni dettagli. Uno, però, avrebbe fatto la differenza: la voglia del calciatore di unirsi al progetto capitanato da Antonio Conte. Non a caso, l’olandese sarebbe impaziente di vestire la maglia azzurra ed essere protagonista nella prossima annata.