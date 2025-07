Incontro decisivo in giornata, Napoli a caccia dell’accordo: dopo Lang arriva subito un altro colpo

Il Napoli è attivissimo sul mercato. L’affare per l’esterno olandese è in dirittura d’arrivo, ma potrebbe esserci subito un altro nuovo colpo nelle prossime ore.

Sono momenti caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo una stagione da assoluto protagonista, è pronto ad essere padrone anche del mercato. Dopo i colpi De Bruyne e Marianucci, la dirigenza è pronta ad accogliere altri profili a Castel Volturno. In modo particolare, si sta parlando di Noa Lang e non solo. Infatti, subito dopo l’olandese potrebbe concretizzarsi un nuovo colpo in entrata.

Oggi incontro chiave per Lucca: c’è ancora distanza tra Udinese e Napoli

Lorenzo Lucca è sulla lista del Napoli. Tale affermazione non è affatto una novità, ma nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare. La punta centrale dell’Udinese continua ad essere accostata al club Campione d’Italia, il quale però non ha ancora raggiunto l’accordo con la società friulana.

I rapporti tra la famiglia Pozzo e il presidente De Laurentiis sono ottimi, motivo per il quale l’accordo si può trovare. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la svolta potrebbe arrivare nella giornata odierna visto l’incontro in programma tra i due presidenti. Di seguito la ricostruzione del quotidiano.