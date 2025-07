Frattesi al Napoli? Il colpo di scena è improvviso: ora non si torna più indietro

Davide Frattesi può lasciare l’Inter nelle prossime settimane. Intanto, c’è stato un colpo di scena improvviso proprio sul futuro del giocatore.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver chiuso una stagione da protagonista, si è letteralmente tuffato nel mercato in entrata. La rosa necessita di alcuni cambiamenti importanti, motivo per il quale il DS Manna monitora diversi profili. Tra questi, da tempo, c’è anche il nome di Davide Frattesi che potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime settimane.Di seguito le ultimissime sul giocatore.

Frattesi, il futuro è in bilico: l’Atletico Madrid spinge per l’acquisto

Il nome di Davide Frattesi resta nel mirino di diversi club. Già da alcune settimane si parla del possibile addio del calciatore, il quale potrebbe lasciare l’Inter a breve. Sulle sue tracce ci sono diverse società, tra cui anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis anche se non ha mai affondato il colpo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, il Napoli potrebbe però rimanere a mani vuote a causa del forte interesse da parte dell’Atletico Madrid nei confronti del calciatore. La società spagnola spinge per l’acquisto, ma prima bisognerà capire le richieste dell‘Inter che saranno molto elevate.

Il prezzo del cartellino era già stato stabilito in passato, circa 40-45 milioni di euro per portarlo via da Milano. Il Napoli c’è, ma attende alla finestra e segue con attenzione le mosse dell’Atletico Madrid. Non è da escludere un possibile inserimento del club azzurro, qualora la trattativa tra l’Inter e i Colchoneros non dovesse andare a buon fine.