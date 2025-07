Colpo Napoli, svolta arrivata da Lang: si firma grazie al suo gesto

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sull’arrivo di Lang.

Dopo Marianucci e De Bruyne, di fatto, il Napoli è al centro di altre indiscrezioni di calciomercato. Giovanni Manna, infatti, è al centro di tane trattative di calciomercato per cercare di rinforzare la squadra agli ordini di Antonio Conte.

Trai nomi seguiti dal Napoli bisogna sicuramente inserire quello di Noa Lang. Proprio sull’esterno offensivo olandese, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Napoli, il gesto di Lang ha fatto trovare l’accordo con il PSV: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha raggiunto l’accordo totale con il PSV sulla base di 25 milioni di euro più altri 5 di bonus. Il tutto si chiuderà nella giornata di domani e questo avverrà anche grazie allo stesso Lang.

L’attaccante olandese, di fatto, si è ridotto parte dei suoi compensi per permettere al Napoli e al PSV di trovare un accordo definitivo nella giornata di domani, dunque, sarà quella di Lang in azzurro. Il club partenopeo, dunque, ha chiuso il terzo colpo di questa sua sessione estiva di rafforzamento per la prossima stagione.