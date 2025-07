“Lang più pronto di David Neres”, la sentenza spiazza tutti: è successo in diretta

Nelle ultime ore ha fatto discutere un paragone a sorpresa tra Noa Lang, prossimo acquisto del Napoli, ed il brasiliano David Neres

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Dopo le ufficializzazioni di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, è entrata nella fase conclusiva la trattativa tra i partenopei ed il PSV Eindhoven per il trasferimento di Noa Lang in azzurro.

L’affare tra le due società è agli ultimi dettagli: il Napoli pagherà 25 milioni di euro più bonus agli olandesi per portare in Italia l’esterno. Anche l’accordo con il giocatore è stato raggiunto, sulla base di un contratto quinquennale a 2.5 milioni di euro più bonus. Visto l’arrivo ormai imminente del ragazzo, è già tempo di sentenze e paragoni.

Napoli, senti Zambruno: “Lang è forte. Per Neres prevedo un impiego come spacca partite”

Noa Lang a brevissimo sarà un nuovo giocatore del Napoli, ed Enrico Zambruno, giornalista di MolaTV, ha voluto spendere parole al miele per l’olandese ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’.

Ha fatto discutere, però, il paragone con David Neres, che a detta del giornalista diventerà di fatto una riserva di lusso:

“Lang è forte, il Napoli spenderà una cifra giusta per lui. Giocherà a sinistra e salterà l’uomo. Lui è più pronto di David Neres, visto che è meno fumoso. In Olanda sono molto dispiaciuti della partenza di Lang. Ha già dimostrato di essere più un giocatore da undici iniziale, ha anche siglato spesso il gol dell’1-0. Con Lang a Napoli a gennaio, gli azzurri avrebbero vinto lo scudetto con qualche giornata d’anticipo. A Lang piace partire largo da sinistra, e grazie a lui il Napoli adopererà diversi moduli. Deve solo imparare ad essere più altruista”.

Lang il titolare e Neres l’alternativa, dunque, per Enrico Zambruno. Un parere forte, che sottolinea però la grande stima nei confronti del prossimo acquisto del Napoli.

Neres, i numeri con il Napoli in stagione: è giusto farlo partire dalla panchina?

David Neres ha avuto un impatto importante ma allo stesso tempo limitato nella sua prima stagione con il Napoli. In 30 presenze stagionali, il brasiliano ha messo a segno 3 gol e fornito 6 assist, mostrando sprazzi di classe ma anche una certa discontinuità, per via di numerosi infortuni.

Spesso decisivo nei finali di gara, la sua imprevedibilità e la sua velocità sono state un’arma importante per il Napoli a partita in corso. Con l’arrivo di Lang, il brasiliano potrebbe trovare meno spazio, ma al tempo stesso potrebbe accentuare ancor di più il suo impatto da subentrante.