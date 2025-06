Colpo Napoli, agenti al lavoro: la missione è una soltanto

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare una grossa novità in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, il Napoli ha sicuramente l’obiettivo di rinforzarsi in maniera importante per farsi trovare pronto ad una stagione ricca di partite. Basta pensare che gli azzurri saranno chiamati a dispustare ben quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli sta per chiudere per Lang. Tuttavia, in attesa dell’annuncio ufficiale per l’arrivo dell’esterno olandese, in casa partenopea bisogaa segnalare un grosso aggiornamento su un altro obiettivo di calciomercato di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte.

Napoli, gli agenti di un giocatore del Bologna spingono per ridurre la distanza tra domanda ed offerta: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, gli agenti di Sam Beukema stanno trattando con il Bologna per abbassare le richieste per la cessione del loro assistito. Il difensore centrale olandese, di fatto, ha già da tempo trovato l’accordo con il Napoli.

Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente delle grosse novità sul futuro di Sam Beukema. Ricordiamo che, oltre a quest’ultimo, il Napoli sta trattando con il Bologna anche per lo svizzero Ndoye.