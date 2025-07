Clamoroso Insigne, l’ultima ora lascia tutti sorpresi: cosa è successo all’ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne è costretto a fare i conti con una situazioni molto complessa. Di seguito le ultimissime sull’ex capitano del Napoli.

Sono giorni molto caldi per Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli ha preso una decisione molto importante in vista delle prossime stagioni. La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma nelle ultimissime ore è arrivata la conferma ufficiale. Ora sarà molto curioso capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Insigne-Toronto, arriva l’addio in anticipo: l’ex Napoli è svincolato

La storia d’amore tra Lorenzo Insigne e il Toronto è terminata. Il feeling tra l’ex capitano del Napoli e il club canadese non è mai sbocciato del tutto, motivo per il quale le voci sull’addio erano frequenti. Nel corso delle stagioni, si è sempre pensato ad una possibile separazione che però nelle ultime ore è diventata realtà.

Come riportato da “Sky Sport” il calciatore ha deciso di risolvere in anticipo di un anno il proprio contratto con il Toronto. Si tratta di una decisione importantissima, la quale potrebbe permettere all’ex Napoli di tornare nel calcio che conta. Infatti, il calciatore è libero al momento, quindi liberissimo di firmare a parametro zero con qualsiasi club.

Dopo tre stagioni e ben 76 presenze condite da 19 gol e 16 assist, Lorenzo Insigne dice ufficialmente addio al Toronto. Adesso, però, potrebbe iniziare un nuovo capitolo con l’ormai 34enne pronto a firmare con una nuova squadra nei prossimi mesi.