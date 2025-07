Calciomercato Napoli, ancora un’occhio in Inghilterra: sondaggio per il classe 2004

Gli azzurri avrebbero messo nel mirino un altro calciatore di Premier League: tutti i dettagli sul possibile rinforzo per il calciomercato

Il Napoli prosegue la sua caccia a rinforzi provenienti dal campionato inglese. Dopo Anguissa, ormai diverse stagioni fa, soprattutto con Antonio Conte si è impennata la ricerca di calciatori validi, con esperienza in Premier o in Inghilterra. Solamente lo scorso anno è approdato un certo Scott McTominay, così come Billy Gilmour. A gennaio è toccato a Billing, mentre quest’estate a Kevin De Bruyne.

Un link molto caldo con la Premier, come dimostra anche l’interesse per giocatori come Nunez, Chiesa o Sancho. Senza dimenticare rumors come quelli che hanno coinvolto Grealish. Il Napoli è attratto da calciatori pronti per un campionato dal ritmo così elevato e che possono quindi imporsi in Serie A. Tra questi, avrebbe messo gli occhi anche su un classe 2004.

Napoli, idea Yarmolyuk: numeri e costo del calciatore

Nato il primo marzo di 21 anni fa, Yegor Yarmolyuk sarebbe entrato nel taccuino di Giovanni Manna. Centrocampista centrale, all’occorrenza trequartista, potrebbe rappresentare un colpo per il futuro. Un nome da prendere oggi per farlo esplodere definitivamente in Italia con la giusta pazienza. Un’idea di prospettiva, pensando magari a un addio di Lobotka tra una o due stagioni.

Attualmente al Brentford, che ha chiuso al decimo posto in Premier, nella scorsa stagione ha totalizzato 35 presenze. Nessun gol o assist all’attivo, ma grandi margini di crescita. Il Corriere del Mezzogiorno lo inserisce tra i calciatori che il Napoli ha iniziato a valutare come possibile rinforzo, anche per il futuro. Un tentativo di anticipare la concorrenza.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma si potrebbe riuscire a strappare un accordo anche per meno. O, magari, cambiando la formula. Il classe 2004 stuzzica, insomma, ma al momento non è chiaramente una priorità per la dirigenza partenopea nella costruzione della rosa futura.