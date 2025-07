Napoli su Nunez, c’è un ostacolo “inatteso” per la trattativa: sta accadendo in queste ore

Il Napoli continua a seguire Darwin Nunez. Quest’ultimo è nel mirino della società in vista della prossima stagione e non solo.

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Il club azzurro è pronto ad ingaggiare un nuovo attaccante, in modo tale da affiancarlo a Romelu Lukaku. Nelle ultime settimane, uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Darwin Nunez. L’uruguaiano è fuori dal progetto del Liverpool, ma lavorare alla trattativa sarebbe più difficile del previsto.

Nunez, l’ingaggio da top player è “proibitivo”: le richieste del giocatore

Darwin Nunez è nel mirino del Napoli. Il difensore uruguaiano è al primo posto sulla lista degli obiettivi azzurri. Nelle ultime settimane, il DS Manna ha sondato più volte la pista anche se al momento non ci sarebbe l’accordo con il Liverpool.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” le richieste dei Reds sono inamovibili: 60 milioni di euro. La cifra decisa dal Liverpool è molto alta, motivo per il quale il Napoli potrebbe virare sul profilo di Lorenzo Lucca.

Oltre a ciò, però, ci sarebbero delle problematiche anche per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore uruguaiano. Quest’ultimo, spinge per il trasferimento a Napoli, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo ingaggio faraonico. Infatti, al momento, non c’è l’accordo con lo stipendio da ben 6 milioni di euro a stagione che resta “proibitivo”. Quindi, a queste condizioni, l’affare resta molto complesso perché il Napoli non potrà spingere neppure sull’ok dell’attaccante.