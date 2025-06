Un gioiellino del Napoli verso il debutto in Serie A: le ultime sul trasferimento

Un calciatore rivelazione della Serie B di proprietà del Napoli potrebbe fare il grande salto e giocare la stagione nella massima serie

Oggi termina la stagione calcistica 2024-25 e da martedì 1 luglio comincia la sessione estiva di calciomercato. Da questo momento in poi, le società potranno tesserare i nuovi acquisti e completare tutti i trasferimenti.

Nel frattempo il Napoli si muove per completare la rosa e renderla già funzionale per il primo ritiro estivo. Antonio Conte vorrà avere una rosa quasi pronta per la lunga stagione e per tale ragione sono stati già definiti i primi due acquisti che si presenteranno in Trentino: De Bruyne e Marianucci. Poi c’è da completare l’affare Noa Lang, sempre più vicino all’azzurro. E ancora Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia nel mirino di Manna.

Ma il ds si muove anche in uscita. Sono almeno una decina di giocatori pronti a lasciare il club quest’estate, da Simeone fino a Lindstrom e Cajuste che tornano dai prestiti all’estero. E c’è anche un gioiellino pronto a lasciare il club azzurro, magari in prestito, per debuttare in Serie A.

Vergara, rivelazione in Serie B e ora il Genoa lo cerca

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, il giovane Antonio Vergara di Frattaminore, prodotto del vivaio del Napoli, è inseguito da diverse società. Ha impressionato alla Reggiana in Serie B, disputando una stagione da protagonista e vincendo anche alcuni premi individuali a inizio anno.

Ora sulle sue tracce c’è il Palermo di Pippo Inzaghi, quindi un ritorno in cadetteria. Ma anche un salto verso la massima serie, con il Genoa pronto a investire sul ragazzo. Difficile immaginare che il Napoli si privi del cartellino di Vergara così facilmente, perché la società sa quanto possa essere utile in futuro: ha margine di miglioramento e può rientrare alla casa base per i prossimi anni. Il club punta sul classe 2003.

Calciomercato Napoli, Mazzocchi verso l’addio

Lo stesso Orazio Accomando informa che l’avventura di Mazzocchi al Napoli potrebbe essere già esaurita dopo la vittoria dello Scudetto. Il difensore di Barra è finito nei radar del Sassuolo, neopromosso in Serie A.

Il Napoli allo stesso tempo sta lavorando per il vice-Di Lorenzo. Il primo nome è Juanlu Sanchez del Siviglia. Manna segue anche Martim Fernandez del Porto, terzino destro classe 2006.