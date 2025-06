Terremoto a Napoli alle 12:47: paura per la scossa molto lunga

Lunghissima scossa di terremoto a Napoli alle 12:47: avvertita da Capodichino a Fuorigrotta e Bagnoli, ecco le ultime

Scossa di terremoto a Napoli lunedì 30 giugno alle ore 12:47, avvertita per tutta l’area metropolitana. Da zona Capodichino, fino al centro di Napoli e le zone più calde come Fuorigrotta e Bagnoli, da anni luogo di continui movimenti sismici causati dal bradisismo.

Secondo i sismografi dell’INGV, la scossa è durata quasi un minuto. Avvertita molto forte nelle zone di Fuorigrotta e Bagnoli, un po’ meno nei dintorni e in periferia. Ad ogni modo, l’apprensione sui social è stata forte, specialmente per la lunga durata del movimento tellurico. Sembrava quasi non volesse smettere mai. Secondo le prime ricostruzioni, la scossa di terremoto a Napoli del 30 giugno è stata di magnitudo 4.6. Superato anche il grado di magnitudo dello scorso marzo, quando si toccò 4.4 e fu una delle scosse più forti degli ultimi 40 anni.

Tanti i commenti sui social e da un balcone all’altro delle vie di Napoli, per la paura e la tensione generata da una delle più forti scosse di terremoto dell’ultimo periodo. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma andranno chiaramente fatte ulteriori verifiche quartiere per quartiere.