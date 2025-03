Terremoto a Napoli, le immagini scioccanti sui social: case distrutte dalla scossa

Il terremoto che ha colpito Napoli nella notte, ha portato a pesanti ripercussioni in alcune zone della città: sui social circolano immagini scioccanti

Fortissima paura nella notte, quando intorno all’1:25 un terremoto di scala 4.4 con profondità 2 kilometri ha svegliato gran parte della popolazione. Le scosse, con epicentro nei Campi Flegrei, sono state avvertite in praticamente tutta la città e anche nella provincia. Numerose le persone scese in strada negli attimi successivi, che hanno destato un forte panico specialmente tra gli abitati delle zone rosse.

Sin da subito, sui social, sono iniziate a circolare le prime immagini dei danni che la fortissima scossa ha generato. In particolar modo a Bagnoli, sono crollati calcinacci dai balconi, che hanno distrutto delle auto. Non solo, anche le case sono state danneggiate, con il crollo di alcuni soffitti e un uomo che è stato persino estratto, fortunatamente vivo, dopo la caduta di un solaio.

Terremoto a Napoli, scuole chiuse in alcune zone della città

L’ultima forte scossa registrata era datata 11 marzo e aveva raggiunto la magnitudo di 3.0. Questa nuova scossa è stata più violenta. In pochi minuti l’INGV ha comunicato che il terremoto con epicentro Campi Flegrei era di magnitudo 4.4, con profondità circa 2 km. Un altro terremoto della stessa intensità fu registrato a maggio 2024. Sommato a quello di questa notte, rappresenta l’evento sismico più forte nel napoletano negli ultimi 40 anni.

Nella mattinata di oggi, è stato deciso di chiudere le scuole nelle zone più a rischio della città come quelle nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. La decima Municipalità, dunque, è corsa ai ripari per evitare danni ancora più gravi a studenti, insegnanti e personale scolastico. In caso di ulteriori aggiornamenti, vi forniremo novità dettagliate.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 08:43 by Claudio Mancini