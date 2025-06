Osimhen alla Juve, contatti seri nel weekend: obiettivo concreto

La Juve fa sul serio per Victor Osimhen del Napoli: ecco le ultime.

Il Napoli, di fatto, è la squadra più attiva in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo sta per chiudere anche l’acquisto di Noa Lang al PSV.

Al club olandese, di fatto, dovrebbero andare circa 30 milioni di euro. Ma, oltre a Lang, il Napoli è sulle tracce di Lucca e Nunez per cercare di rinforzare l’attacco. Nel frattempo, però, bisogna segnalare il forcing della Juve per Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, forcing della Juve per Osimhen: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la ‘Vecchia Signora fa davvero sul serio per l’attaccante nigeriano. Nel weekend ci sono stati dei contatti tra la Juventus e l’entourage del calciatore nigeriano per cercare di avere sia il sì di Victor Osimhen che trovare l’accordo economico. Per poi andare dal Napoli per trattare sui 75 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante.

Per la Juventus, dunque, l’obiettivo Osimhen è diventato davvero concreto. Ora vedremo se nei prossimi ci saranno ulteriori aggioranmenti sulla possibilità di vedere il centravanti del terzo scudetto del Napoli con la maglia bianconera della ‘Vecchia Signora’.