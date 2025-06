Nuovo centro sportivo Napoli, ecco dove sorgerà: c’è la conferma

Nuova location per il centro sportivo del Napoli che Aurelio De Laurentiis vuole costruire subito: scartata un’ipotesi, ecco dove sorgerà

Entro un anno il Napoli deve cambiare casa poiché scadrà l’accordo con la famiglia Coppola per il centro sportivo di Castel Volturno. E ora il presidente Aurelio De Laurentiis è deciso a costruire una struttura importante, che accolga anche il settore giovanile. L’idea è permettere agli azzurrini di crescere al fianco della prima squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dall’edizione napoletana de la Repubblica, il club avrebbe individuato una nuova zona per la costruzione dei campi di calcio. E soprattutto, sembra essere caduta definitivamente l’ipotesi Qualiano. Scartata anche l’area casertana: il Napoli non resterà nei pressi di Castel Volturno.

Napoli, il nuovo centro sportivo più vicino alla città

La conferma dell’improvvisa virata verso l’area napoletana per la costruzione del nuovo centro sportivo arriva dagli istituto di credito che sono pronti ad investire nel progetto azzurro. Secondo la Repubblica, ora è atteso solo l’architetto Zavanella, già incaricato per il rifacimento dello stadio Maradona e disegnatore dello Juventus Stadium:

“Che De Laurentiis abbia davvero deciso stavolta, lo conferma l’interesse di alcuni istituti di credito che fino a venerdì scorso si sono contesi il progetto. Con due parole tecniche: “bancabile subito”. È atteso Gino Zavanella, l’archistar torinese degli stadi”

Così, addio all’area casertana per un trasferimento ancora più vicino al Vesuvio:

“L’obiettivo si sposta alla Provincia di Napoli. Tra Acerra, Nola e San Paolo Belsito”

Quest’area, specialmente San Paolo Belsito, sembra essere la preferita per la qualità dell’aria, ma anche per l’accessibilità attraverso mezzi pubblici e autostrada.

Il nuovo centro sportivo per il settore giovanile del Napoli

Il progetto per la nuova casa azzurra servirà alla società per ottenere finalmente una proprietà privata, che accrescerà il valore del brand in caso di una cessione futura. Ma servirà anche a dare un futuro ai ragazzi del settore giovanile.

Giovanni Manna ha lavorato a stretto contatto con i talenti e i giovani della Juventus, portando alla prima squadra calciatori importanti da Soulé a Hujsen fino ad Yildiz. Ad ogni modo, l’obiettivo del Napoli è valorizzare i propri calciatori, che con una nuova casa avranno modo di vivere l’intera quotidianità all’interno di un’unica struttura.