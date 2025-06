Calciomercato Napoli, Lucca rischia di sfumare? L’ultima ora che coinvolge la Spagna

Rischia davvero di saltare la trattativa che porta al centravanti dell’Udinese? Spunta un’ultima ora che ha spaventato i tifosi partenopei

Nelle scorse ore, il nome di Lorenzo Lucca è diventato il principale candidato a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, tra gli attaccanti accostati agli azzurri in queste settimane estive. Il centravanti dell’Udinese ha aperto al trasferimento in azzurro e le prossime ore potrebbero diventare persino decisive per chiudere l’affare. C’è ancora una minima distanza tra i due club, ma sarà facilmente risolvibile.

Lucca, spunta l’Atletico Madrid: cosa succede con la trattativa

A spaventare i tifosi del Napoli, già pronti a veder chiusa la trattativa con l’Udinese, sarebbe stato l’Atletico Madrid. Il club spagnolo, infatti, si sarebbe interessato in queste ore al giocatore dei bianconeri. A riportare la notizia, il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando.

Attraverso un post su X di questi minuti, ha riferito che gli spagnoli avrebbero portato avanti un contatto esplorativo, visto l’ottimo rapporto con l’Udinese. Un piccolo spavento per i partenopei, che però risulterebbero ancora nettamente avanti nei contatti con i friulani per l’acquisto del giocatore.

Quel che appare sicuro, è che il Napoli non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. Vorrebbe chiudere l’affare entro i 25/30 milioni, cercando di ottenere uno sconto rispetto ai 35 chiesti dall’Udinese. Se l’Atletico dovesse portare avanti un’azione di disturbo, verranno valutate contromosse. La dirigenza partenopea, comunque, appare serena e punta alla fumata bianca entro l’inizio della prossima settimana.