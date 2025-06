Osimhen torna a Napoli, sarà convocato per Dimaro! Cosa sta succedendo con l’attaccante

L’attaccante nigeriano vive un futuro ancora incerto, ma intanto farà rientro in città e sarà convocato per il ritiro estivo: i dettagli

Domani, 30 giugno, terminerà ufficialmente il prestito di Victor Osimhen al Galatasaray. Il 4 settembre scorso, il centravanti ha firmato con il club turco, dopo una telenovela andata in scena per tutta l’estate. La tanto attesa e desiderata chiamata dalla Premier League non è mai arrivata e il giocatore si è dovuto accontentare della pista turca, per evitare di rimanere in tribuna mesi interi.

Antonio Conte, infatti, aveva già bene in mente che non avrebbe potuto lavorare con il classe ’98 e non l’avrebbe neanche sfruttato nei mesi successivi. Peggio ancora il calciatore, che ha rotto completamente i rapporti con la società azzurra. Un comportamento inspiegabile, tanto quanto quello irriconoscente dei mesi successivi, quando non si è neanche congratulato pubblicamente con il Napoli stesso per la vittoria dello scudetto.

Osimhen, rientro a Napoli e futuro ancora incerto: le prossime mosse

Un paradosso, dunque, immaginare che Osimhen possa realmente farsi vedere a Dimaro il prossimo 17 luglio. Idealmente è così, ma per regolamento il Napoli lo dovrà convocare formalmente per il ritiro, attraverso una PEC. Una prassi necessaria, essendo il giocatore un tesserato degli azzurri.

Un paio di giorni prima, intorno al 15 luglio, Osimhen dovrà anche fare rientro a Napoli ed è atteso a Castel Volturno. Sarà sottoposto alle visite mediche, prima di comprendere meglio l’evoluzione degli eventi. Per evitare situazioni imbarazzanti, si starebbe cercando una deroga che possa permettere al giocatore di allenarsi in solitaria, senza partire per il Trentino.

La vera speranza del Napoli, però, è quella di riuscire a vendere il giocatore entro il 15 di luglio. Due settimane di calciomercato pure, con l’augurio che il 26enne apra definitivamente alla pista araba dall’Al-Hilal. La squadra allenata da Inzaghi ha spinto fortemente sul giocatore, con il nigeriano che ha rifiutato perché non interessato a disputare il Mondiale per Club e perché desideroso della Premier League.

Sullo sfondo anche il Galatasaray, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, con tanto di messaggio da parte del vice presidente del club, nei confronti del calciatore. Riuscire a incassare i 75 milioni della clausola entro la prima metà di luglio, permetterebbe al Napoli di muoversi con maggior libertà anche in entrata, evitando situazioni spiacevoli e imbarazzanti legate alla partenza per il ritiro con il resto dei compagni.