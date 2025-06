Napoli scatenato anche nelle uscite: quanto ha incassato finora dal calciomercato

Gli azzurri sono grandi protagonisti del calciomercato anche in uscita: scopri la cifra incassata fino a qui con le recenti cessioni

Il calciomercato del Napoli resta caldissimo, specie con l’avvicinamento all’apertura ufficiale della campagna acquisti estiva 2025-26. Dal 1° luglio si aprirà una nuova stagione, specialmente a livello burocratico e di contratti. Torneranno diversi calciatori dai prestiti, come Victor Osimhen, e potranno essere ceduti nomi in esubero all’interno della rosa.

Qualcuno, però, il Napoli lo ha già piazzato. Grazie al lavoro del d.s. Giovanni Manna, infatti, alcuni dei giocatori che la società aveva prestato in giro per l’Europa, sono stati riscattati. Le operazioni hanno generato un incasso importante, che è servito già a completare l’acquisto di Marianucci e l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne.

Calciomercato Napoli, da Caprile a Natan: quanto ha già incassato il club

Un mercato ancora tutto da vivere per gli azzurri, che però hanno subito voluto far sul serio anche per le uscite. Basta esuberi, entro il 17 luglio, data di inizio del ritiro di Dimaro, in rosa dovranno essere pochissimi i nomi che non faranno parte della squadra del prossimo anno. Così come tanti dovranno essere i giocatori acquistati, per evitare di compiere errori sul timing, come successo la scorsa estate.

Motivo per cui non sono mancati i calciatori che hanno già salutato definitivamente il Napoli. Il primo è stato Natan, che il Betis ha riscattato per 9 milioni di euro dopo un’ottima stagione, che lo ha visto arrivare fino alla finale di Conference League.

Cal Cagliari sono arrivati ben due riscatti, sia quello di Gaetano per 6 milioni di euro, che quello di Caprile per 8. Il centrocampista non ha performato sempre come ci si poteva immaginare, ma il neo tecnico Pisacane ha puntato su di lui. Per il portiere, invece, nessun dubbio, dopo un rendimento di altissimo livello nella seconda metà di stagione. Starà al Cagliari decidere se poi fare plusvalenza cedendolo, oppure tenerlo.

A questo elenco di uscite già ufficiali, si aggiungerà presto anche Rafa Marin. Il difensore firmerà per il Villarreal in prestito a 1 milione di euro, con un eventuale riscatto fissato a 15 per la prossima stagione. Questo porterà l’incasso complessivo del Napoli a 24 milioni di euro a inizio luglio.

Un buon bottino di partenza, tenendo in considerazione che saranno anche altri i nomi in uscita. Tra prestiti e cessioni definitive si contano Osimhen, Lindstrom, Cajuste, Simeone, Mazzocchi e Ngonge. Profili che porteranno altri introiti importanti, da reinvestire negli acquisti.