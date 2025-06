Napoli, prosegue la fase di stallo: l’affare rischia di saltare

Il Napoli non riesce a sbloccare un affare in sede di calciomercato.

Il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia, è dunque molto attivo in sede di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra che si faccia trovare pronte dinanzi alle quattro competizioni dell’anno prossimo.

La squadra azzurra, infatti, dovrà giocare partite del campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Tuttavia, al netto dei colpi già ufficializzati di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli non riesce infatti a sbloccare una trattativa per un obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato.

Napoli, non riesce a sbloccare la trattativa per un obiettivo: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘torinogranata.it’, infatti, il Torino non ha la minima intenzione di fare sconti sulla clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro di Milinkovic-Savic. Anche perché Urbano Cairo è convinto che altre squadre arriveranno prima o poi a pagare questa cifra per acquisire a titolo definitivo le prestzioni dell’estremo difensore serbo.

Mentre il Napoli, dal canto suo, non vorrebbe sborsare 20 milioni per Milinkovic-Savic, soprattutto in un’unica soluzione. Il club partenopeo, proprio a seguito di fase stallo, sta virando su altri possibili obiettivi come Suzuki del Parma.