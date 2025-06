Calciomercato Napoli, accordo confermato: l’annuncio è netto

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle novità che riguardano un nuovo colpo in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha come obiettivo quello di rinforzarsi in maniera importante per farsi trovare pronto ad una stagione che sarà ricchissima di partite.

Basta pensare che il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla bellezza di quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio a seguito di tutto ciò, di fatto, Giovanni Manna è al lavoro su tante trattative. Proprio su una di questa bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Napoli, si attende solo l’annuncio ufficiale per il terzo colpo: le ultime notizie

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli chiuderà in settimana gli ultimi dettagli con il PSV per vedere l’anno prossimo Noa Lang con la maglia azzurra. Al club olandese, dunque, dovrebbero andare circa 25 milioni di euro più bonus.

L’attaccatne esterno, invece, dovrebbe percepire nel Napoli 2,5 milioni di euro all’anno. Il team partenopeo, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ha quindi chiuso il terzo colpo di questa sua sessione estiva di calciomercato.