De Laurentiis al Giffoni Film Festival: data e informazioni sull’evento

De Laurentiis parteciperà ad un evento speciale: sarà al Giffoni Film Festival, tutte le informazioni sull’evento.

Il presidente De Laurentiis sta costruendo un Napoli forte e vincente. Dopo lo Scudetto di questa stagione, le basi sembrano davvero molto solide con la permanenza di Conte in panchina e l’arrivo di altri calciatori di assoluto livello come Kevin De Bruyne. Inevitabilmente, il lavoro svolto dal patron azzurro è divenuto oramai un punto di riferimento per tutto il mondo del calcio e ci sarà una speciale occasione dove esporsi a tutte le curiosità al riguardo.

De Laurentiis al Giffoni Film Festival: tutti i dettagli

Il presidente De Laurentiis sarà infatti ospite alle kermesse cinematografica del Giffoni Film Festival in uno speciale evento che si terrà il 17 luglio.

L’evento prevederà l’incontro e il dialogo fra il presidente azzurro e i ragazzi della sezione Impact! e Sport per, come si legge nel comunicato ufficiale del Festival: “un confronto avvincente, pieno di spunti, con lo sguardo proiettato non solo al presente, ma anche al futuro”.

La kermesse è giunta alla sua cinquantacinquesima edizione e vedrà, così, fra i suoi ospiti anche uno speciale produttore cinematografico, con un’inevitabile incursione sulla sua attività da presidente bi-scudettato del Napoli.