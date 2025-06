Il Napoli si inserisce nella corsa per Abde Ezzalzouli del Betis: colloqui con l’agente (ESCLUSIVA)

Il Napoli ha inserito anche Abde Ezzalzouli, esterno del Real Betis, nella lista di nomi graditi per le corsie offensive. Il giocatore è molto apprezzato da vari club italiani e ha intrapreso contatti con l’entourage.

Con l’uscita di Dan Ndoye dalla lista di possibili rinforzi sulle corsie offensive azzurre, il Napoli va alla ricerca di alternative per rinforzare il pacchetto di ali a disposizione di mister Antonio Conte. Nella lista figurano i nomi di Chiesa, Nusa e Lookman, ma ci sono anche altri giocatori dei quali si discute sottobanco.

Abde Ezzalzouli nella lista del Napoli: contatti con l’agente

Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di SpazioNapoli, anche il Napoli rientra nella lista di club interessati ad Abde Ezzalzouli. L’esterno marocchino del Real Betis è un calciatore molto apprezzato: il Como era sulle sue tracce prima di acquistare Jesus Rodriguez (e ora ha abbandonato la pista), così come anche la Roma lo apprezza molto.

La richiesta del club andaluso per cederlo non è affatto irrisoria: il club chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro per sedersi a tavolino e trattare. Ezzalzouli, cresciuto ne La Masia (il settore giovanile del Barcellona) è reduce da una super stagione con 9 gol e 4 assist. Inoltre, è stato uno degli uomini copertina della scorsa edizione di UEFA Conference League: ha segnato contro la Fiorentina sia all’andata che al ritorno in semifinale e, in più, ha segnato l’unico gol nell’1-4 contro il Chelsea in finale.

Non solo Abde Ezzalzouli: l’agente parla anche di Kang-In Lee

L’agente di Ezzalzouli ha proposto al Napoli anche un altro giocatore molto ambito in Europa: si tratta di Kang-In Lee, per il quale ci sono nodi burocratici e un’elevata richiesta in termini di diritti d’immagine. Il giocatore del PSG richiede un esborso economico maggiore e, viste anche le difficoltà burocratiche, è un nome messo in stand by.

Di certo questi due nomi si aggiungono alla lista dei profili graditi dal Napoli, che è ancora alla ricerca di un ulteriore esterno per rinforzare la rosa, in attesa della chiusura definitiva per Noa Lang.