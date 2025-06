De Bruyne è scatenato in vacanza: immagini virali – VIDEO

Kevin De Bruyne, di fatto, è stato protagonista di un video diventato subito virale.

Il Napoli campione d’Italia in carica è sicuramente il grande protagonista di questo calciomercato. Giovanni Manna, in attesa dell’annuncio ufficiale per l’arrivo di Noa Lang dal PSV, ha infatti ha chiuso l’arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne.

Quello del fuoriclasse belga, ovviamente, è stato il colpo che ha fatto esplodere di gioia l’intera tifoseria partenopea. Basta pensare che in città , e non solo, è scoppiata la ‘De Bruyne mania’. Anche per questo sono diventate subito virali alcune immagini di un video girato durante le vacanze del giocatore.

De Bruyne gran mattatore durante le sue vacanze in Sudafrica: le immagini

Kevin De Bruyne si sta godendo questi giorni lontani dai campi in Sudafrica, dove si è mostrato un ballerino davvero audace. Queste immagini, di fatto , danno un’altra versione del calciatore belga che si è raccontato soprattutto in queste settimane, ovvero quella di una persona molto introversa.

Questo video, invece, ‘certifica’ la grande voglia di scherzare da parte di Kevin De Bruyne. Nel frattempo, i tifosi azzurri non vedono l’ora di vederlo da vicino a metà luglio, cioè quando inizierà il ritiro di Dimaro: 17 luglio.