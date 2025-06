Dalle amichevoli alla serata con Conte: il programma dettagliato del ritiro a Dimaro

Tutti i dettagli sul programma del primo ritiro estivo in Trentino-Alto Adige a Dimaro-Folgarida: tutti gli appuntamenti del Napoli

C’è attesa e fermento per il primo ritiro di Dimaro dei Campioni d’Italia. Soprattutto per i nuovi acquisti, da Kevin De Bruyne ai prossimi colpi che metterà a segno Giovanni Manna.

Il primo raduno estivo tra le montagne trentine prevede 10 giorni no stop di duro lavoro, mattina e pomeriggio, intervallati da un paio di amichevoli di difficoltà graduale. Il Napoli deve preparare al meglio una lunga e intensa stagione, ricca di impegni. Il primo è chiaramente quello di difendere il titolo, poi c’è da giocarsi la Champions League e andare più avanti possibile in Coppa Italia. Ultimo, ma non per importanza, c’è una Supercoppa Italiana da conquistare. Per la seconda volta, il club azzurro parteciperà al format del torneo con quattro squadre.

Novità allo stadio di Dimaro: ecco che cosa ci sarà

Il Comune di Dimaro e la APT Val di Sole stanno lavorando costantemente per far sì che sia tutto pronto in vista dell’arrivo del Napoli in Trentino. La prima grande novità riguarda lo stadio di Carciato.

Infatti, sarà prevista un’ampia partecipazione dei tifosi del Napoli in giro da tutta Italia. E per accontentare tutti, sarà ampliata la capienza dell’impianto con l’inserimento di un terzo settore, una tribuna che triplicherà il numero degli spettatori.

Il programma del Napoli a Dimaro

Come anticipato, il Napoli giocherà due amichevoli. Ancora non è stato reso noto chi saranno i due sfidanti del club azzurro, ma potrebbero essere rappresentative locali e/o squadre che si alleneranno in ritiro in zona Dimaro.

Gli allenamenti allo stadio di Carciato sono confermati, mentre gli appuntamenti locali saranno previsti nell’area verde a fianco della Chiesa di Dimaro. L’anno scorso erano previsti in Piazza Madonna della Pace.

I primi appuntamenti confermati sono i seguenti:

DOMENICA 20 LUGLIO: incontro con 4 giocatori

MERCOLEDI 23 LUGLIO: serata d’intrattenimento (cabaret)

GIOVEDÍ 4 LUGLIO: incontro con il Mister e lo staff tecnico

VENERDÍ 25 LUGLIO: presentazione squadra con dj set

SABATO 26 LUGLIO: serata d’intrattenimento con cantanti

Ancora da stabilire i giorni dei due test match, ma più in generale potrebbero esserci variazioni sulla calendarizzazione di alcuni eventi. Potrai mantenerti aggiornato sugli allenamenti e gli eventi a cui parteciperà la SSC Napoli seguendo giorno dopo giorno le notizie sul sito e sui social di SpazioNapoli.